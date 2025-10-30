Gewalttat im Park: Staatsanwaltschaft fordert Psychiatrie für Messerangreifer

Ein sonniger Tag im Park, Kinderlachen: Plötzlich Messerstiche. Wie im Wahn sticht ein Mann auf Kleinkinder ein. Warum? Das bleibt womöglich immer ungeklärt.
Aschaffenburg - Die Staatsanwaltschaft will den mutmaßlichen Messerangreifer von Aschaffenburg in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Der psychisch kranke Verdächtige sei bei seiner Attacke auf ihm unbekannte Kinder und Erwachsene am 22. Januar im Park Schöntal in Aschaffenburg schuldunfähig gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh vor dem Landgericht Aschaffenburg.