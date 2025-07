1 Ob es sich bei dem Vorfall um ein Gewaltdelikt handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein schwer verletzter Taxifahrer ist in der Nacht auf Samstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) neben seinem Taxi aufgefunden worden. Die Hintergründe sind bislang unklar.











Link kopiert



Schwer verletzt und neben seinem Taxi liegend wurde ein Taxifahrer in der Nacht auf Samstag in der Stangenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgefunden.