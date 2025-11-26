Gewalttat: Getöteter Gerichtsvollzieher - Haftbefehl ergangen

1 Der Gerichtsvollzieher wurde mit einem Messer getötet. (Archivbild) Foto: Brandon Lee Posse/dpa

Ein 42-Jähriger soll einen Gerichtsvollzieher erstochen haben, als dieser zur Zwangsräumung vorbeikam. Die Ermittlungen laufen wegen Totschlags.











Saarbrücken/Bexbach - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Gegen den 42-Jährigen sei Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ergangen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Bernd Weidig in Saarbrücken. Das Amtsgericht Saarbrücken habe die Untersuchungshaft angeordnet.