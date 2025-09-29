Gewalttat auf Mallorca: Deutscher am Ballermann bewusstlos geprügelt

Am Ballermann sind Zwischenfälle mit Touristen alles andere als selten - jetzt wurde ein deutscher Mitarbeiter eines Musik-Biergartens an der Playa Opfer einer brutalen Attacke.
Die Polizei hat auf Mallorca sechs Urlauber festgenommen, die einen deutschen Angestellten des Playa-Kultlokals Megapark bewusstlos geschlagen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag in dem berühmten Biergarten am sogenannten Ballermann, wie die Nationalpolizei auf der spanischen Mittelmeerinsel mitteilte.