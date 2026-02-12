Gewalttat an Schule: Kanada rätselt weiter über Tatmotiv nach tödlichen Schüssen

Die Gewalttat an einer Schule erschüttert Kanada. Während das Motiv weiter unklar ist, nennt die Polizei einige Details zur Tatverdächtigen. Es gibt Hinweise auf psychische Probleme.
Nach der Gewalttat in Kanada mit insgesamt neun Toten ist das Motiv weiterhin unbekannt. Die Polizei gab indes Details zu der Tatverdächtigen, die sich das Leben nahm, bekannt: Es handele sich um eine 18-Jährige, die aus der betroffenen Gemeinde in der westlichen Provinz British Columbia kommt. Laut Kommissar Dwayne McDonald war die Betreffende ein Transmensch.