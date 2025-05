Gewalttat am Hauptbahnhof: Noch zwei Opfer der Hamburger Messerattacke in Klinik

1 Am Dienstag lagen noch zwei Verletzte im Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa

Die Folgen der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof werden für die meisten der 18 Opfer noch länger spürbar sein. Zwei von ihnen wurden am vierten Tag nach der Tat noch im Krankenhaus behandelt.











Hamburg - Nach der Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof haben zuletzt noch zwei Opfer im Krankenhaus gelegen. Ob die beiden Verletzten inzwischen entlassen wurden, konnte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch nicht sagen. Sie hatte den Stand von Dienstag. Nach der Tat am vergangenen Freitagabend waren 18 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Elf von ihnen hatten schwere und sieben leichte Verletzungen erlitten. Bei drei Frauen im Alter von 24, 52 und 85 Jahren sowie einem 24 Jahre alten Mann bestand zunächst auch Lebensgefahr.