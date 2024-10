Gewaltserie in der Region Stuttgart: Schüsse in Zuffenhausen: Einstellung gefordert

1 Vor der Anklageverlesung: Anwälte und Angeklagte besprechen sich im Gerichtssaal. Foto: dpa/Christoph Schmidt

In einem weiteren Prozess um die Gewalt zweier Gruppierungen in der Region geht es um eine folgenschwere Attacke im März 2023: Das Opfer ist querschnittsgelähmt. Wenn es nach den Anwälten ginge, wäre das Verfahren schnell vorbei.











Versuchter Mord, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Strafvereitelung: Die Vorwürfe sind schwer, die am Montag beim Prozessauftakt gegen drei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren verlesen werden. Und doch wollen ihre Anwälte erreichen, dass das Verfahren eingestellt wird, ehe es richtig in Gang gekommen ist. Es sei während der Untersuchungshaft zu Vorfällen gekommen, die nicht in Ordnung seien, so die Verteidiger. Gemeint sind damit Abhörmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt während der Untersuchungshaft.