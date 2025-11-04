Neues vom Konflikt zwischen Security-Firmen: Nach Schüssen und einem Autobrand im Kreis Ludwigsburg hat die Polizei bei einer großangelegten Aktion vier Männer festgenommen.
Im Frühling und frühen Sommer häufen sich in Ludwigsburg beunruhigende Szenen: Ein Auto brennt, Unbekannte geben auf offener Straße in Ludwigsburg-Oststadt und Tamm Schüsse ab, Helikopter kreisen über den Tatorten – ohne die Verdächtigen ausfindig machen zu können. Nach einer exklusiven Recherche unserer Zeitung stecken hinter der Serie zwei Sicherheitsdienste. Eines greift im Konkurrenzkampf zu Gewalt. Nun hat die Polizei in einer morgendlichen Aktion Wohnungen durchsucht und mehrere Männer festgenommen.