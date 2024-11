Gewaltsamer Tod eines 43-Jährigen: Tödliche Messerstiche in Göppingen: Verdächtiger in U-Haft

Tödliche Messerstiche in Göppingen: Verdächtiger in U-Haft

1 Die Spurensicherung untersuchen den Tatort nach einem tödlichen Messerangriff. Nach dem gewaltsamen Tod eines 43-Jährigen ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Foto: dpa/Kern

Ein 43-jähriger Mann stirbt in Göppingen durch eine Gewalttat. Die Polizei gibt nun weitere Hintergründe zu der Tat bekannt.











Nach dem gewaltsamen Tod eines 43 Jahre alten Mannes in Göppingen ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Gegen den 33-jährigen Mann bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlags, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Richterin habe am Freitag Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Vietnam sei aber bereits wegen eins anderen Strafverfahrens in Haft gewesen, heißt es.