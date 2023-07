1 Der Tatort nahe Universität und Klinikum in der Innenstadt: Stadtgarten bei Nacht. Foto: Lichtgut//Achim Zweygarth

Mehrere Tage nach der blutigen Auseinandersetzung im Stadtgarten in Stuttgart verzeichnet die Kripo einen ersten Ermittlungserfolg. Ein Richter hat Haftbefehl erlassen.









Stuttgart - Die Messer blitzen wieder häufiger auf – doch auch die Polizei steigert ihre Ermittlungserfolge nach den blutigen Auseinandersetzungen der letzten Tage. Nach der Messerstecherei am 5. Juni im Stadtgarten in der Stuttgarter Innenstadt ist nun ein Haftbefehl erlassen worden. Ein 22-Jähriger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, „wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung“, so Staatsanwaltssprecherin Melanie Rischke. Das hatte zunächst ganz anders ausgesehen.