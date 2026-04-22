Manche im Filderstädter Gemeinderat bewerten die geplante Umleitung als „Murks“. Der Tunnel, der Plieningen und Bernhausen verbindet, wird 2027 monatelang saniert.
Im Jahr 2027 kommen auf Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf den Fildern echte Erschwernisse zu. Der Flughafentunnel, der unter der Start- und Landebahn des Stuttgarter Airports hindurchführt und somit Bernhausen und Plieningen verbindet, wird für mehr als ein halbes Jahr gesperrt. Ab dem Januar 2027 bis voraussichtlich Ende August wird die Verbindung in beide Richtungen gekappt.