Der Super-Hurrikan „Milton“ ist am Mittwochabend (9. Oktober) im US-Bundesstaat Florida mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen und hat in der Region für Überflutungen und Stromausfälle gesorgt.

Laut US-Hurrikanzentrum NHC traf „Milton“ in einer dicht besiedelten Gebiet in der Nähe von Siesta Key in Sarasota County auf Land. Die Behörde warnte vor „lebensgefährlichen Sturmfluten“.

Auf Hurrikan-Kategorie 1 abgeschwächt

Milton

„Milton“ hat sich zwar auf Stufe 1 abgeschwächt, das US-Hurrikanzentrum warnt jedoch weiterhin vor Starkregen, zerstörerischen Winden und Sturzflutgefahr im Bundesstaat Florida. Der Hurrikan werde in den kommenden Stunden mit einer Maximalgeschwindigkeit von rund 150 Kilometern pro Stunde über Florida hinwegziehen, und sich über dem Atlantik weiter abschwächen, teilt die Behörde mit.

Außerdem werde im Norden und Zentrum Floridas zwischen 200 und 350 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, vereinzelt sogar bis zu 450 Liter Regen, erwartet. Die Behörden warnen vor hohen Sturmwellen an der Küste. In den Städten Tampa, St. Petersburg und Sarasota sei es zu Sturzfluten gekommen, berichtet der US-Sender CNN.

Warnung vor gefährlichen Winden

„Milton“ hatte am Mittwochabend (9. Oktober) als Hurrikan der Kategorie 3 die Westküste Floridas erreicht. Später schwächte er sich auf Stufe 2 ab – 5 ist die höchste. Das US-Hurrikanzentrum sprach weiterhin von „gefährlichen“ Winden mit anhaltenden Geschwindigkeiten von 165 Kilometern pro Stunde.

„Milton“ werde in seinem Verlauf quer über den Bundesstaat voraussichtlich weiter Hurrikanstärke beibehalten und sich erst über dem Meer abschwächen, hieß es.

Erste Todesfälle gemeldet

Im Zusammenhang mit „Milton“ gibt es Medienberichten zufolge erste bestätigte Todesfälle im US-Bundesstaat Florida. Ein Tornado, der bereits vor der Ankunft des Sturms im St. Lucy County an der Ostküste Floridas wütete, tötete mehrere Menschen, wie US-Medien unter Berufung auf den örtlichen Sheriff Keith Pearson berichteten.

Ein Obdachloser schläft unter einem Rollstuhl neben einem Parkhaus in der menschenleeren Innenstadt, Foto: AP/Rebecca Blackwell/dpa

Der Verkehr steht still in Tampa. Foto: Imago//Craig Bailey

Ein Obdachloser liegt unter einem von einem nahegelegenen Hotel gespendeten Bettlaken, als er während der Annäherung des Hurrikans «Milton» neben einem Parkhaus in der Innenstadt Schutz sucht. Foto: AP/Rebecca Blackwell/dpa

Nach Angaben von Floridas Gouverneur Ron DeSantis wurden am Mittwoch mindestens 19 bestätigte Tornados gezählt. Es seien auch Schäden gemeldet worden.

„Der Sturm ist also hier“, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis bei einer Pressekonferenz kurz vor Ankunft des Sturms. Er mahnte die Bewohner des Bundesstaats, sich in Sicherheit zu bringen. Präsident Joe Biden sei über die „ersten Auswirkungen“ von „Milton“ informiert worden, erklärte das Weiße Haus.

Ron Rook, der nach eigenen Angaben auf der Suche nach hilfsbedürftigen Menschen oder nach wegzuräumenden Trümmern ist, geht bei Wind und Regen über eine verlassene Straße in der Innenstadt, während sich „Milton“ nähert. Foto: AP/Rebecca Blackwell/dpa

Die Stadt Sunny Isles Beach ist von Surfside aus zu sehen, während die äußeren Bänder des Hurrikans „Milton“ den Sand aufwirbeln. Foto: AP/Wilfredo Lee/dpa

Max Watts geht auf den Parkplatz, um nach einem Anhänger zu sehen, der vor dem Hotel geparkt ist, in dem er mit Kollegen den Hurrikan «Milton» überstehen will. Foto: AP/Julio Cortez/dpa

Touristenhochburg Orlando liegt auf Hurrikan-Route

Für die dicht besiedelte und niedrig gelegene Golfküste Floridas im Westen Floridas wurden Überschwemmungen durch Flutwellen erwartet. Den Vorhersagen zufolge soll „Milton“ später über die Halbinsel zum Atlantik ziehen. Auf dem Weg des Hurrikans liegt die bei Touristen beliebte Stadt Orlando mit dem Freizeitpark Walt Disney World.

In der Stadt St. Petersburg stellte die Stadt nach einem Wasserrohrbruch das Trinkwasser ab. Zum Trinken, Kochen und Zähneputzen müsse Wasser bis auf Weiteres abgekocht werden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Die Reparaturen würden beginnen, sobald dies für die Arbeiter sicher sei. In St. Petersburg leben etwa 260.000 Menschen.

St. Petersburg: Trümmerteile bedecken den Boden in der Nähe eines Krans, der auf ein Gebäude an der 1st Avenue South gestürzt ist, als die starken Winde des Hurrikans «Milton» auf Land trafen. Foto: Tampa Bay Times/AP/Chris Urso/dpa

Fort Myers: Eine Anwohner inspiziert sein zerstörtes Haus. Foto: Imago//The News-Press/ USA Today Network

Fort Myers: „Milton“ hinterlässt ein Trümmerfeld. Foto: Imago//USA TODAY NETWORK

Ebenfalls in St. Petersburg sei ein Kran auf einer Baustelle umgestürzt, meldeten die Behörden. Auch das Dach des Baseballstadions Tropicana Field sei beschädigt worden. Das Stadion war örtlichen Medienberichten zufolge vor der Ankunft des Sturms als Sammelort für Ersthelfer genutzt worden. Bei den beiden Vorfällen seien bislang keine Verletzten gemeldet worden.

Flughäfen geschlossen

Am Mittwochabend wurden dem NHC zufolge Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern gemessen. Entlang der Westküste Floridas heulte der Wind in den Städten, heftige Niederschläge prasselten herab, während verängstigte Bewohner Zuflucht suchten. Die Flughäfen von Sarasota und Tampa blieben bis auf weiteres geschlossen.

In Sarasota riss der Wind Glasscheiben aus den Fenstern von nahe dem Wasser gelegenen Häusern. Die Straßen waren menschenleer, Bäume beugten sich fast waagerecht und konnten dem Wind kaum standhalten. Geschäfte waren verriegelt und mit Sandsäcken gesichert. Auf eine Holztafel am Fenster eines alten roten Backsteingebäudes hatte jemand geschrieben: „Sei freundlich, Milton.“

„Das Hochwasser und die Sturmflut sind sehr gefährlich“

Kurz vor Eintreffen des Hurrikans hatte Gouverneur DeSantis erklärt, es sei nun zu spät und zu gefährlich, noch zu evakuieren. Die Betroffenen müssten nun an Ort und Stelle bleiben und dort den Sturm überstehen. „Bleiben Sie drinnen und meiden Sie die Straßen. Das Hochwasser und die Sturmflut sind sehr gefährlich“, warnte DeSantis.

Zehntausende Bewohner Floridas waren noch am Mittwoch in letzter Minute vor dem Wirbelsturm geflohen. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris hatten einen weiteren dringenden Appell an die Bewohner gerichtet, sich in Sicherheit zu bringen und kündigten umfassende Hilfen der Regierung an.

In Tampa liegen Trümmerteile auf den Straßen. Foto: Imago/Zuma Press Wire

Jugendliche ducken sich hinter dem Malecon, während sie mit der Brandung spielen, die der Hurrikan „Milton“ über den Golf von Mexiko gebracht hat. Foto: AP/Ramon Espinosa/dpa

Die Betroffenen sollen an Ort und Stelle bleiben und dort den Sturm überstehen, warnen die Behörden. Foto: Imago/USA TODAY NETWORK

„Es sieht nach einem Jahrhundertsturm aus“

„Es sieht nach einem Jahrhundertsturm aus“, betonte Biden am Mittwoch, als er sich mit Harris von den Behördenleitern über die Arbeiten zur Unterstützung der betroffenen Menschen informieren ließ. „Es geht buchstäblich um Leben und Tod.“

Florida und weitere Bundesstaaten im Südosten der USA waren erst Ende September vom Sturm „Helene“ heimgesucht worden. Mindestens 230 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt oder komplett zerstört, weite Gebiete überschwemmt. Damit ist „Helene“ nach Hurrikan „Katrina“ im Jahr 2005 der folgenschwerste Sturm, der in den vergangenen 50 Jahren das Festland der USA heimgesucht hat.

Mehr als 2,3 Millionen Menschen im US-Bundesstaat Florida sind dem Stromversorger poweroutage.us zufolge wegen des Hurrikans „ohne Strom“. Die Zahl der Betroffenen stieg innerhalb weniger Stunden stark an.