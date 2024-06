Gewaltattacke in NRW: Gruppe greift zwei Männer an – 20-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

1 Die Polizei fordert die mutmaßlichen Schläger am Wochenende auf, sich freiwillig zu stellen (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen kommt es zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern und einer Gruppe. Die Gruppe attackiert die beiden Männer, einer der beiden erleidet tödliche Kopfverletzungen. Die Täter sind auf der Flucht.











Mehr als zwei Tage nach einem Angriff einer größeren Gruppe von Unbekannten auf zwei Männer in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen ist einer der beiden gestorben. Ein 20-Jähriger erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld mitteilten. Die Polizei ermittelt wegen vollendeten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.