Gewalt und Korruption: Erneut Beamter im Fall „Frost“ festgenommen

Schüsse, Korruption im öffentlichen Dienst und eine neue Festnahme: Die Ausmaße des Falls „Frost“ weiten sich aus. Diesmal sollen Fahrzeughalterdaten weitergegeben worden sein.
Der Fall „Frost“ macht weiter Schlagzeilen. Im mutmaßlichen Konflikt zwischen zwei Security-Unternehmen hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen weiteren Beschuldigten festnehmen lassen. Dieses Mal handelt es sich um einen Beamten der Finanzverwaltung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann für mutmaßliche Auftraggeber Kfz-Kennzeichen überprüft und Informationen zu den jeweiligen Haltern weitergegeben haben. Dadurch könnten laufende Ermittlungen behindert worden sein.