Gewalt in Waiblingen: Zehnköpfige Gruppe verprügelt Radfahrer

Eine Gruppe von etwa zehn Personen soll am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen Fahrradfahrer mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Wie die Polizei berichtet, soll die Gruppe den Radler erst bedrängt und ihn dann auf Höhe der Bushaltestelle durch Schläge zu Fall gebracht haben.