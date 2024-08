Gewalt in Waiblingen: Gruppe geht auf Mann los

1 Am Bahnhof Waiblingen ist eine Gruppe junger Männer auf einen 36-Jährigen losgegangen (Symbolbild). Foto: StZ/Weingand

Schon wieder gibt es in Waiblingen einen Verletzten durch eine Gewalttat. Allerdings betont die Polizei, dass der Fall sich von den vorherigen Auseinandersetzungen unterscheidet.











Am Bahnhof in Waiblingen hat es am Montagabend gegen 21.20 Uhr einen Vorfall gegeben, bei dem eine Gruppe junger Männer einen 36-Jährigen attackiert und verletzt hat. „Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, letztlich ging die Gruppe dann auf den Mann los“, erklärt ein Polizeisprecher. Der 36-Jährige wurde an der Hand verletzt, er erlitt offenbar Schnittwunden. „Ob ein Messer im Spiel war, ist noch nicht abschließend geklärt“, so der Sprecher. Auch die Identität der mutmaßlichen Angreifer sei unklar.