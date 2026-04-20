Kein Fahrschein – dafür fliegen die Fäuste: Seit dem Tod eines Bahnmitarbeiters im Februar in Kaiserslautern reißen Gewalttaten im Bahnverkehr nicht ab. Diesmal in Stuttgart-Ost.
Die Fahrscheine, bitte! Meist gehen die Kontrolltrupps ohne größeren Ärger durch die Reihen – doch an der Stadtbahn-Haltestelle Metzstraße kommt es am Wochenende ganz anders. Gleich zweimal wird das Prüfpersonal vehement angegriffen. „Und in beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei gegen die Beschuldigten wegen räuberischer Erpressung“, sagt die Stuttgarter Polizeisprecherin Kara Starke.