Gewalt in Marbach: Mit Knüppel zugeschlagen? Polizei nimmt 33-Jähriger am Bahnhof in Gewahrsam

1 Ein 40-Jähriger, der am Bahnhof geschlagen wurde, meldete sich im Nachgang bei der Polizei. Foto: Werner Kuhnle (Archiv)

Zwei Männer geraten zunächst in der Güntterstraße in Marbach aneinander. Kurz darauf werden am Bahnhof wohl Passanten angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeuge und mögliche Opfer.











Zwei Männer sollen am Dienstagnachmittag in Marbach so heftig aufeinander eingeschlagen und sich gegenseitig bedroht haben, dass gleich mehrere Notrufe eingingen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Streithähne zunächst gegen 16.45 Uhr in der Güntterstraße aneinandergeraten, von wo aus sie weiter in Richtung Bahnhof gerannt sein sollen. Ein Mann soll zudem dort auch auf Passanten losgegangen sein.