Gewalt in Ludwigsburg: Unbekannte schlagen 30-Jährigen nieder und rauben ihn aus
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Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Imago/Christian Ohde

Zwei Unbekannte fragen in Ludwigsburg einen 30-Jährigen nach Zigaretten. Als der verneint, schlagen die beiden Männer ihn zusammen und nehmen ihm Geld und sein Smartphone ab.

Ein 30-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Ludwigsburg von Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Männer ihr Opfer gegen Mitternacht vor einem Restaurant in der Karlstraße zunächst nach Zigaretten gefragt. Als der Mann dies verneinte, soll einer der beiden Unbekannten ihm einen Faustschlag in das Gesicht versetzt haben.

 

Geld und Smartphone mitgenommen

Der 30-Jährige ging durch den Schlag zu Boden, wo der zweite Angreifer weiter auf ihn eingeschlagen haben soll. Im Anschluss nahmen die beiden Unbekannten das Bargeld aus dem Geldbeutel des Mannes und dessen Mobiltelefon an sich. Das Diebesgut hatte laut Polizei einen Wert von mehreren hundert Euro. Ihr Opfer ließen die Angreifer verletzt zurück.

Die beiden Unbekannten seien rund 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen. Außerdem sollen beide dunkle Haare gehabt haben. Einer der beiden Männer habe darüber hinaus schulterlange Haare gehabt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0800/1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

 