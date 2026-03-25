Gewalt in Ludwigsburg: Unbekannte schlagen 30-Jährigen nieder und rauben ihn aus

1 Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Imago/Christian Ohde

Zwei Unbekannte fragen in Ludwigsburg einen 30-Jährigen nach Zigaretten. Als der verneint, schlagen die beiden Männer ihn zusammen und nehmen ihm Geld und sein Smartphone ab.











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Ein 30-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Ludwigsburg von Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Männer ihr Opfer gegen Mitternacht vor einem Restaurant in der Karlstraße zunächst nach Zigaretten gefragt. Als der Mann dies verneinte, soll einer der beiden Unbekannten ihm einen Faustschlag in das Gesicht versetzt haben.