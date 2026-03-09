Gewalt in Ludwigsburg: Schläge, Tritte, Pfefferspray – Gruppe attackiert 24-Jährigen am Bahnhof

1 Der 24-Jährige soll auch mit Pfefferspray besprüht worden sein (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein 24-Jähriger ist am Bahnhof in Ludwigsburg von einer vierköpfigen Gruppe geschlagen und getreten worden. Laut Polizei könnte das Motiv für die Attacke im persönlichen Umfeld liegen.











Link kopiert



Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend am Bahnhof in Ludwigsburg von einer vierköpfigen Gruppe zusammengeschlagen worden. Laut Polizei hielt sich der Mann gegen 22.20 Uhr auf dem Vorplatz auf, als die Gruppe auf ihn zugekommen und unvermittelt auf ihn eingeschlagen und -getreten haben soll. Zudem sprühten sie wohl Pfefferspray auf den 24-Jährigen und bedrohten ihn mit einem Messer. Nach der Attacke waren die Angreifer in eine Regionalbahn in Richtung Heilbronn gestiegen.