Gewalt in Ludwigsburg: Nach Schlägereien am Bahnhof – 18-Jähriger schwebte in Lebensgefahr

Ein 18-Jähriger hatte am Wochenende versucht, bei einem Streit am Bahnhof in Ludwigsburg schlichtend einzugreifen. Wie sich nun zeigt, wurde er dabei lebensgefährlich verletzt.
Ein 18-Jähriger hätte seine Zivilcourage beinahe mit dem Leben bezahlt. Wie die Polizei bereits am Wochenende mitgeteilt hatte, waren in der Nacht auf Sonntag in Ludwigsburg zwei Personengruppen gegen Mitternacht nahe des Bahnhofs in Streit geraten. Ein unbeteiligter 18-Jähriger hatte schlichtend eingreifen wollen – und wurde lebensgefährlich verletzt.