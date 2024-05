1 Polizeieinsatz am Mittwochabend in Gerlingen Foto: /

Ein Unbekannter schlägt einem Jugendlichen ins Gesicht, weil er angeblich zu laut Musik gehört hatte, und flieht.











Brutaler Überfall auf einen 17-Jährigen am Mittwochabend in Gerlingen: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Jugendliche gegen 22 Uhr zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs. Er hatte eine tragbare Musikbox dabei und hörte Musik.