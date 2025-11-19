Gewalt in der Schule: Pfefferspray in Kölner Schule - 19 Schüler verletzt

1 Die Polizei berichtet. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen wird in einer Schule Pfefferspray versprüht. Mindestens 19 Schüler werden verletzt.











Köln - Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und zwei mutmaßlich ebenfalls Jugendlichen in einer Gesamtschule in Köln-Rodenkirchen sind mindestens 19 Schüler verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 16-Jährige im Flur der Schule von den beiden Unbekannten mit Pfefferspray und Schlägen attackiert worden sein. Daraufhin habe er zur Verteidigung ebenfalls Pfefferspray einsetzt und im Gebäude versprüht.