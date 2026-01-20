Gewalt in der Beziehung: „Jedes Mal vor dem Sex habe ich geweint, weil ich es nicht wollte“

Erst überschüttet er sie mit Liebe und Zuwendung, dann, als sie verheiratet sind, schlägt er zu. Hannah aus Stuttgart erlebt eine Ehe voller Gewalt. Wie sie den Absprung geschafft hat.
„Du bist verrückt!“, schreit er sie an und packt sie an den Schultern. Seine Finger graben sich in ihre Haut, dann schleudert er sie zu Boden. Sie schreit vor Schmerz auf. Er rennt aus der Küche. Der Tisch, auf dem eben noch das Mittagessen stand, ist leergefegt. Um Hannah herum liegen halb leere Töpfe und Scherben. Gerade hatte sie noch das Essen für beide gekocht, den Tisch gedeckt und ihr Lieblingskleid angezogen – jetzt liegt sie mitten in einem Schlachtfeld. Weil sie ihn auf die Nachrichten angesprochen hat, die er mit einer Arbeitskollegin ausgetauscht hatte, wie sie später erzählt. Über ihre Wangen laufen Tränen. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher.