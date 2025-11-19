Jugendspiel in Stuttgart: Prügelei, Sachbeschädigung, Polizei – Vereine machen sich gegenseitig Vorwürfe

Rund um eine A-Junioren-Partie in Stuttgart-Rot eskaliert das Geschehen. Beide beteiligten Vereine beschuldigen sich gegenseitig. Hat eine Seite gedroht: „Ich stech’ euch ab“?
Eine Prügelei mit mehreren Verletzten, ein beschädigtes Auto, die Polizei mit Blaulicht-Einsatz vor Ort – das sind die unrühmlichen Eckdaten rund um ein Jugendfußballspiel vom vergangenen Samstag in Stuttgart-Rot. Nach Abpfiff der A-Junioren-Partie zwischen dem SV Rot und der Spielgemeinschaft Max-Eyth-See/Steinhaldenfeld kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit laut Polizeiangaben 20 bis 25 Beteiligten. Mehrere Personen sollen sich Blessuren zugezogen haben. Von Seiten beider Vereine ist indes von einer deutlich niedrigeren Zahl Beteiligter die Rede, nämlich nur rund zehn.