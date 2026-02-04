Am Persischen Golf wächst die Sorge vor einem neuen militärischen Konflikt mit dem Iran. Vor seiner Abreise in die Region formuliert Kanzler Merz konkrete Forderungen an Teheran.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem Iran mit neuen Sanktionen gedroht, sollte Teheran nicht die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung und die Arbeit am militärischen Atomprogramm beenden. „Wir sind bereit, den Druck auf Teheran weiter zu erhöhen“, sagte der CDU-Vorsitzende vor Beginn seiner ersten Reise in die Golfregion. Die Bundesregierung stehe dazu in einem engen Austausch mit Großbritannien, Frankreich, den USA, Israel und den Partnern in der Region.