Gewalt im Amateurfußball: Immer wieder Schlägereien und Spielabbrüche – wie groß ist das Problem?

Immer wieder kommt es im Amateurfußball zu Schlägereien und unschönen Szenen – auch in der Region Stuttgart. Wie oft es in den unteren Ligen „knallt“ – und wie sich der wfv äußert.
Es sind Fälle wie vom vergangenen Wochenende, die immer wieder für Aufsehen im Amateurfußball sorgen: In der Partie zwischen dem TSV Korntal und Türkspor Ditzingen spielen sich wilde Szenen ab. Ein Zuschauer rastet komplett aus, schlägt und tritt auf einen Spieler ein. Die Kreisliga-B-Partie wird abgebrochen, die Polizei ermittelt.