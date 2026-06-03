Gewalt gegen Frauen: „Oft schämen sich leider die Opfer“

Für die Leiterin des Frauenhauses in Göppingen reichen die geplanten Änderungen beim Scheidungsrecht nicht aus. Sie fordert auch „ein sensibleres Umgangsrecht“.
Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig plant Änderungen beim Scheidungsrecht, wenn es zu häuslicher Gewalt kam. Angedacht ist, dass sich Betroffene sofort scheiden lassen können, ohne das übliche Trennungsjahr abwarten zu müssen. Außerdem sollen sie das Recht erhalten, den Ort für das Gerichtsverfahren wählen zu können, um sich vor dem Ex-Partner zu schützen. Hintergrund ist, dass das Verfahren bisher in der Regel am „Ort des gewöhnlichen Aufenthalts“ stattfindet, wodurch der aktuelle Wohnort bekannt werden kann und die Opfer in Gefahr geraten können.