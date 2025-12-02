Gewalt gegen Frauen in Göppingen: Beratung soll Frauen Mut machen

Es gibt in Göppingen eine neue Beratungsstelle für Frauen, die unter Gewalt leiden. Das Angebot richtet sich an Betroffene aus dem ganzen Landkreis.
Der Verein Frauen- und Kinderhilfe, der das Göppinger Frauenhaus trägt, eröffnet am Freitag, 5. Dezember, eine neue Frauenberatungsstelle gegen Gewalt an der Grabenstraße 1 in Göppingen. Diese soll für gewaltbedrohte Frauen einen Ort des Vertrauens und der Kraft darstellen. Das betonen Elke Oberländer, Geislinger Rechtsanwältin und ehrenamtlich tätiges Vorstandsmitglied des Frauen- und Kinderhilfevereins, sowie Beate Simon, Leiterin des Frauenhauses in Göppingen.