Wie werden aus Nachbarn Feinde? Eine Studie rekonstruiert im Detail, wie sich eine Schimpansengruppe in zwei verfeindete Lager aufspaltet. Daraus können wir Menschen viel lernen.
Kampala/Lyon - Polarisierung, gegenseitige Meidung, schließlich tödliche Gewalt: Erstmals haben Forschende über Jahrzehnte dokumentiert, wie sich eine Schimpansengemeinschaft in zwei Lager spaltet, die sich dann bekriegen. Die detaillierte Rekonstruktion dieser Eskalation im Fachjournal "Science" wirft auch ein Licht auf die Entstehung von Kriegen beim Menschen - und ihre Vermeidung.