Gewalt bei Mai-Demo in Stuttgart: Wer hat angefangen – die Polizei oder die Demonstrierenden?

Es ist der erste Prozess in einer Reihe von rund 40 zur 1.-Mai-Demo 2024. Der Angeklagte sieht darin ein politisches Verfahren gegen die Bewegung.
Eine Bewährungsstrafe ist es geworden. Aber: „Es ist eine Bewährung, bei der ich Bedenken habe“, sagte die Richterin am Montag am Stuttgarter Amtsgericht. Dort musste sich ein 40-jähriger Mann verantworten, der am 1. Mai 2024 an Ausschreitungen bei der „Revolutionären Mai-Demo“ beteiligt gewesen sein soll. Für die Tatvorwürfe des Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Beamte und Beleidigung setzte die Richterin ein Strafmaß von zehn beziehungsweise zwei Monaten fest. Zusammengezogen mit einer bereits vom Amtsgericht verhängten Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten wurde das Urteil auf ein Jahr und zehn Monate festgelegt. Der Prozess ist der erste von rund 40 zu dem Tag, die nun das Amtsgericht beschäftigen.