Gewalt auf Urlaubsinsel: Mallorca: Verdächtiger nach Attacken auf Deutsche gefasst

1 Die Polizei vermutet Hassangriffe. (Foto Archiv) Foto: Guardia Civil/Europapress/dpa

Ein Mann greift zwei deutsche Urlauber auf Mallorca brutal an - nun wurde ein Verdächtiger festgenommen. Ist Hass das Motiv?











Palma - Nach zwei brutalen Angriffen auf Deutsche auf Mallorca ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 29 Jahre alte Mallorquiner werde unter anderem des versuchten Mordes beschuldigt, teilte die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mit. Erst am Freitag soll er einen 32-Jährigen am FKK-Strand Playa del Mago in der Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas von einer Klippe gestoßen haben. Das Opfer stürzte nach Polizeiangaben zehn bis zwölf Meter in die Tiefe, hatte aber Glück und kam mit Prellungen und Schürfwunden davon.