Gewalt auf Teenie-Party in Stuttgart: Jugendliche attackieren Partygäste – mehrere Verletzte

1 Die Polizei hat am vergangenen Freitag die Räume der vier jugendlichen Tatverdächtigen durchsucht. Foto: Imago//Sandy Dinkelacker

Vier ungebetene 15- und 16-Jährige sollen auf einer privaten Feier mehrere Personen geschlagen und ausgeraubt haben. Die Polizei hat die vier Tatverdächtigen ermittelt, einer muss in U-Haft.











Eine private Teenie-Party in einem Wohngebäude an der Straße Lenzhalde im Stuttgarter Norden hat offenbar auch vier ungebetene Gäste angelockt. Weil die Jugendlichen am Eingang zur Feier offenbar abgewiesen worden waren, sollen sie mehrere Personen verletzt und ausgeraubt haben. Ermittlungen der Polizei führten am vergangenen Freitag letztlich zu zwei 15-jährigen und zwei 16-jährigen Tatverdächtigen.