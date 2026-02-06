Gewalt auf Schulweg in Waiblingen: Angriff auf Elfjährigen schürt große Ängste – „Nicht mehr allein zum Bäcker“

Ein Schulkind aus Waiblingen wird Opfer einer Gewalttat. In vielen Familien herrscht Bestürzung, Elternvertreter berichten von Sorgen und Ängsten. Neben Panik steht Aufklärung im Fokus.
Er kennt die Ecke gut. Berufsbedingt fährt Jan Knapp nahezu täglich an der Stelle vorbei, an der am Dienstagmorgen ein Elfjähriger auf dem Weg zur Schule angegriffen und in einen Hinterhof gezerrt wurde. „Die Dammstraße, das ist quasi vor der Haustüre. Unvorstellbar, dass da so was Schreckliches passiert“, sagt Jan Knapp, der eine Tochter im Grundschulalter hat, die an die Staufer-Gemeinschaftsschule Waiblingen geht.