Gewalt an der Playa: Deutscher Türsteher auf Mallorca nach Attacke festgenommen

Gewalt an der Playa

1 Der Ballermann ist im Sommer stets rappelvoll. (Archivfoto) Foto: Clara Margais/dpa

Immer wieder sorgt das Vorgehen von Türstehern am Ballermann für Schlagzeilen – in erster Linie wegen Gewalt gegen Urlauber. Jetzt steht ein Deutscher am Pranger.











Palma - Auf Mallorca hat die Polizei einen deutschen Türsteher festgenommen, der im Dienst einen Urlauber aus der Schweiz schwer verletzt haben soll. Das Opfer habe bei der Attacke am sogenannten Ballermann unter anderem einen Schädelbruch erlitten und liege auf der Intensivstation, teilte die Polizei auf der spanischen Ferieninsel mit. Der Vorfall habe sich in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek an der Playa de Palma ereignet.