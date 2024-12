Eine Gruppe bislang Unbekannter geht am Montagmittag auf einen jungen Mann los und flüchtet. Jetzt sucht die Bundespolizei Zeugen.

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag, 2. Dezember, gegen 13.20 Uhr am Leonberger Bahnhof ereignet hat. Zu dieser Zeit wurde nach Informationen der Polizei ein 17-Jähriger von mehreren Personen angegriffen und dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Geschädigte am Bahnsteig 2 aufgehalten. Dort sei er von den vier Tatverdächtigen zunächst in ein Gespräch verwickelt worden. Als sich der 17-Jährige wegdrehte, um in eine S-Bahn zu steigen, sollen ihm laut Ermittlungsstand der Polizei die mutmaßlichen Angreifer zunächst mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Im weiteren Verlauf hätten sie weiter mehrfach auf den jungen Mann eingeschlagen. Selbst als dieser auf dem Boden lag, soll die vierköpfige Gruppe weiter mit Tritten und Schlägen auf ihn eingewirkt haben.

Die bislang unbekannten Täter konnten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen vom Tatort flüchten. Der Geschädigte zog sich leichte Verletzungen zu. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. Sie ist unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 zu erreichen.