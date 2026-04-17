Gewalt am Bahnhof: Schüsse in Marbach – und wieder diese Floskeln

Nach den Schüssen der vergangenen Monate heißt es stets: „keine Gefahr für die Bevölkerung“. Das mag formal stimmen, sagt Redakteur Emanuel Hege – wirkt aber realitätsfern.
Erneut sind Schüsse im Kreis Ludwigsburg gefallen – diesmal in Marbach, zwei Menschen wurden verletzt. Man kann fast schon froh sein, dass offenbar keine scharfe Waffe im Spiel war, sondern „nur“ eine Schreckschuss- oder Druckgaspistole. Und auch mit dem besonders brutalen Fall „Frost“ hat das Ganze nach aktuellem Stand wohl nichts zu tun.