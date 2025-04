Gewagter Look: Kristen Stewart in BH und Hosenträgern bei Filmpremiere

1 Im BH und Hosenträgern: Kristen Stewart bei der Premiere von "Sacramento" in Los Angeles. Foto: ddp/Image Press Agency

Kristen Stewart zeigt sich mal wieder als Mode-Rebellin. Bei der Premiere von "Sacramento" in Los Angeles ignorierte die Schauspielerin alle Konventionen und erschien im BH und Hosenträgern. Auf dem roten Teppich posierte sie mit ihrem Ex und dessen Ehefrau.











Link kopiert



Kristen Stewart (34) beweist einmal mehr, dass sie sich nicht um modische Konventionen schert. Bei der Premiere der neuen Indie-Komödie "Sacramento" am Montag in Los Angeles trug die Schauspielerin einen schwarzen BH, gestreifte Hosenträger und eine schwarze Bundfaltenhose. Ihre blond gefärbten Haare fielen offen und in sanften Wellen über ihre Schultern. Um den Hals trug sie eine silberne Kette mit einem schwarzen Würfel-Anhänger.