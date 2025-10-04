Gewagter Look in Paris: Heidi Klum zeigt sich in durchsichtigem Kleid und mit Grillz

Bei der Vetements-Show während der Paris Fashion Week sorgte Heidi Klum für Aufsehen. Das Supermodel erschien in einem komplett durchsichtigen Kleid mit silbernen Nähten. Dazu trug sie funkelnde Grillz auf den Zähnen. Begleitet wurde die 52-Jährige von Tochter Leni und Ehemann Tom Kaulitz.
Paris im Oktober ist kühl, doch Heidi Klum (52) ließ sich davon nicht beirren. Am Freitag erschien sie zur Vetements-Show bei der Paris Fashion Week in einem Outfit, das keine Fragen offenließ. Ein durchsichtiges Kleid mit feinen silbernen Nähten gab nahezu alles preis, was darunter war - oder eben nicht war. Klum trug unter dem transparenten Stoff lediglich einen hellen String, auf einen BH verzichtete sie komplett.