Gewagter Look in Paris: Heidi Klum zeigt sich in durchsichtigem Kleid und mit Grillz

Bei der Vetements-Show während der Paris Fashion Week sorgte Heidi Klum für Aufsehen. Das Supermodel erschien in einem komplett durchsichtigen Kleid mit silbernen Nähten. Dazu trug sie funkelnde Grillz auf den Zähnen. Begleitet wurde die 52-Jährige von Tochter Leni und Ehemann Tom Kaulitz.

Paris im Oktober ist kühl, doch Heidi Klum (52) ließ sich davon nicht beirren. Am Freitag erschien sie zur Vetements-Show bei der Paris Fashion Week in einem Outfit, das keine Fragen offenließ. Ein durchsichtiges Kleid mit feinen silbernen Nähten gab nahezu alles preis, was darunter war - oder eben nicht war. Klum trug unter dem transparenten Stoff lediglich einen hellen String, auf einen BH verzichtete sie komplett.

Der gewagte Look wurde noch durch ein weiteres Detail ergänzt: Auf ihren Zähnen funkelten silberne Grillz, die dem sonst eleganten Auftritt eine rebellische Note verliehen.

Für die Fotografen posierte Klum bereitwillig im durchsichtigen Dress, während der Show selbst griff sie dann doch zu einem grauen Oversize-Mantel, um sich gegen die kühlen Pariser Temperaturen zu schützen.

Familienauftritt bei Vetements

Heidi Klum kam nicht allein zur Modenschau. Sie wurde von ihrer Tochter Leni Klum (21) begleitet. Auch Ehemann Tom Kaulitz (36) und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz waren mit von der Partie. Während Heidi mit ihrem gewagten Naked Dress die Blicke auf sich zog, präsentierte sich der Rest der Gruppe in dezenteren Outfits.

Die Vetements-Show gilt als eines der Highlights der Paris Fashion Week und zieht regelmäßig internationale Stars an. Dass Heidi Klum gerade dort mit einem so freizügigen Look aufschlug, passt zur Markenidentität des französischen Labels, das für provokante und grenzüberschreitende Mode bekannt ist.

Transparenz als Trend

Der Naked-Dress-Trend, den Heidi Klum in Paris zelebrierte, ist schon eine Weile en vogue. Bereits in den vergangenen Jahren haben Stars wie Kim Kardashian oder Kendall Jenner mit durchsichtigen Kleidern für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt zogen Margot Robbie und Dakota Johnson in solchen Outfits die Blicke auf sich.