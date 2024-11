Gewässer im Kreis Ludwigsburg: Angelsportverein warnt: Das Leben in den Flüssen schwindet

Angelsportverein warnt: Das Leben in den Flüssen schwindet

1 Die Forelle war ursprünglich überall im Land zu finden, nun ist der kälteliebende Fisch gefährdet. Foto: imago stock&people

Die Forelle war früher überall im Land anzutreffen, nun ist sie gefährdet. Der Fischereiverein Bietigheim warnt: Auch Strömer, Aale und Hechte werden seltener. Ist daran der Klimawandel schuld oder auch Kanufahrer und Stand-up-Paddler?











Im August hatten sie die Schnauze voll. Die Verantwortlichen des Angelsportvereins Bietigheim erstatteten Anzeige gegen Unbekannt. In diesen Wochen war es heiß, es fiel kein Regen – die Metter führte kaum noch Wasser und war viel zu warm. Etliche Fische, Kleintiere und Pflanzen starben in dem Fluss, der durch Bietigheim-Bissingen fließt und auf Höhe des Kronenzentrums in die Enz mündet. Sie hätten nicht mehr tatenlos zuschauen können, sagen die Vereinsvorstände Manfred Peter und Peter Reinhardt.