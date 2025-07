Getrennte Wege: Tatort-Star Jasna Fritzi Bauer gibt Liebes-Aus mit Partnerin bekannt

Erst im Sommer 2024 machten "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (36) und Künstlerin Katharina Zorn ihre Beziehung nach fünf Jahren öffentlich. Nun verkündete die Schauspielerin in einem knappen Statement die Trennung, worüber sich ihre Ex-Partnerin erstaunt zeigte.

Am Montagabend postete Jasna Fritzi Bauer in ihrer Instagram-Story die Worte: "Ich möchte euch mitteilen, dass Katharina und ich in Zukunft getrennte Wege gehen. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphäre zu respektieren."

"Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist"

Offenbar war dieses Statement nicht abgesprochen. Denn Katharina Zorn schrieb am Dienstagmorgen wiederum in ihrer Instagram-Story: "Heute morgen bin ich aufgewacht und das Leben war anders." Ihr Handy sei aus gewesen und sie sei von "unglaublich vielen Nachrichten aus verschiedensten Ecken von Freunden und Fremden" überwältigt worden. Dann betonte sie: "Ich wusste nichts davon, was gestern passiert ist. Unsere Trennung so gestern öffentlich zu machen, war nicht meine Entscheidung & dass das heute so geschieht, hat mich kurz aus der Bahn geworfen."

Ihr Familienleben sei ihr heilig gewesen, "bevor auch ich mich irgendwann mal mit entschieden habe, es öffentlich zu machen aus Vorbildgründen und Authentizität". Sie wolle ihr Handy nun wieder ausstellen, wünsche sich "kurz Zeit, um zu verstehen".

In der "Vogue" machten sie ihre Liebe publik

Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn hatten sich 2019 kennengelernt, hielten ihren genauen Beziehungsstatus jedoch bis Juni 2024 geheim. In einem Interview mit der deutschen Ausgabe des "Vogue"-Magazins machte die Schauspielerin erstmals ihre bereits jahrelange Beziehung zur Künstlerin publik. "Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorne gehen und ein Zeichen setzen", sagte Jasna Fritzi Bauer damals. In dem Interview erklärte sie auch offen: "Ich sage über mich, ich bin bi. Fertig." Sie sei in der Vergangenheit schon mit Männern und Frauen zusammen gewesen.