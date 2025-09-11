Getrennte Häuser: Bruce Willis: Ehefrau bereitet Töchter auf seinen Tod vor

Der Schauspieler ist unheilbar krank: Bruce Willis' Ehefrau Emma hat nun verraten, wie sie ihre Töchter auf seinen Tod vorbereitet.
Bruce Willis' (70) Ehefrau Emma Heming Willis (47) will ihre Töchter offenbar auf den Tod des Schauspielers vorbereiten. Willis leidet an frontotemporaler Demenz (FTD) und lebt inzwischen von seiner Familie getrennt. In ihrem neuen Buch über die Pflege des Filmstars verrät seine Ehefrau laut "New York Post", dass sie den 70-Jährigen in ein zweites Haus gebracht habe, damit sich ihre beiden Töchter, Mabel (13) und Evelyn (11), auf den Tod ihres Vaters einstellen könnten.