1 Soziales Engagement: Von Menschen, die aufgrund des Coronavirus‘ in Quarantäne sind oder von älteren Kunden ab 65 Jahren verlangt Getränke Kastner keinen Lieferaufschlag. Foto: Getränke Kastner

Mit seinem Getränkehandel in Stuttgart-Vaihingen beschreitet Hans-Peter Kastner in Zeiten von Kurzarbeit und drohender Insolvenz neue Wege – wirtschaftlich aber auch sozial.

Die Getränkekästen stehen vor der Haustür, die Rechnung liegt obenauf. Einmal klingeln und zurück zum Lieferwagen. Ein Blick über die Schulter. Der Kunde hat geöffnet, winkt dem Lieferanten und lächelt ihm zu. Dieser klettert wieder hinters Steuer und setzt seine Fahrt fort. Eine Liste mit Adressen gilt es abzuarbeiten. Und diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch länger werden. Denn es ist noch nicht lange her, dass Hans-Peter Kastner auf der Facebookseite von Getränke Kastner seinen Lieferdienst publik gemacht hat.

Lieferservice ohne Aufpreis

Wobei der Bringdienst des seit 43 Jahren in Stuttgart ansässigen Getränkehändlers eine lange Tradition hat. In Zeiten der Corona-Krise beschreitet Hans-Peter Kastner – der deutschlandweit der erste Getränkehändler ist, der Einweg-Plastik komplett aus seinem Sortiment verbannt hat - damit jedoch noch einmal ganz neue Wege. „Von Menschen, die aufgrund des Coronavirus‘ in Quarantäne sind oder von älteren Kunden ab 65 Jahren verlangen wir nicht den sonst üblichen Lieferaufschlag“, sagt Hans-Peter Kastner. „Wir beliefern sie zum regulären Abholpreis.“

Das ist sein sozialer Beitrag, den er gerne leistet, ohne dabei das große Geschäft im Auge zu haben. „Denn mir ist es wichtig, dass die Leute – neben all dem Negativen – Corona als Chance für die Gesellschaft begreifen, wieder zusammenzurücken."

Drive-In im Abholmarkt

Freilich sei es für seinen Familienbetrieb eine große finanzielle Herausforderung, den Mehraufwand zu stemmen. Mit der Stadt Stuttgart ist Kastner daher über Hilfen jedweder Art im Gespräch. Ein zusätzliches Fahrzeug für den Lieferdienst musste angemietet werden und zunächst bis Ostern hat Kastner zwei weitere Aushilfen eingestellt.

Denn auch im Abholmarkt in Stuttgart-Vaihingen hat der Getränkehändler in Sachen Service noch eine Schippe draufgelegt. „Man kann bei uns regulär einkaufen oder unseren Drive-In nutzen“, erklärt Kastner. Letzteres bedeutet, auf den Hof fahren, im Auto sitzen bleiben und seine Getränkebestellung bei einem Mitarbeiter aufgeben. Die georderten Kisten werden in den Kofferraum einge- und das Leergut gleich ausgeladen. „Zudem bitten wir die Kunden, bargeldlos zu bezahlen, um den Viren so wenig wie möglich Chance zu geben.“

Auch am Sonntag geöffnet

Seit neuestem bietet Kastner auch begehrte Artikel wie Toilettenpapier, Milch und Desinfektionsmittel in seinem Laden an, dessen Öffnungszeiten er seit der Corona-Krise auf Sonntag erweitert hat. Damit hält er sich auch an eine Empfehlung von Kanzlerin Angela Merkel. „Die Kunden sollen dann einkaufen können, wenn sie sich wohlfühlen“, sagt Kastner. „Wenn wir mit verlängerten Öffnungszeiten zu einer Entzerrung und weniger Kunden im Laden beitragen, dann machen wir das gerne.

Info: Getränke Kastner GmbH; am Unteren Grund 3; 70563 Stuttgart-Vaihingen; Telefon 0711/50659800; E-Mail info.kastner@gmail.com; mehr auf der Facebook-Seite; Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 9 Uhr bis 18.30 Uhr, Mi 9 Uhr bis 13 Uhr, Sa 8 Uhr bis 14 Uhr und So 12 Uhr bis 16 Uhr.