Nach dem Nena-Konzert beim Altenberger Festival klagten vier Besucher über gesundheitliche Probleme. Da übermäßiger Alkoholkonsum ausgeschlossen wird, ermittelt die Polizei wegen möglicher Getränkeverunreinigung. Becher wurden sichergestellt und werden nun im Labor untersucht.
Das Altenberger Festival im Erzgebirge sollte ein Wochenende voller Musik und guter Stimmung werden. Doch nach dem Auftritt von Nena am Freitagabend trübten ungewöhnliche Zwischenfälle die Feierlaune. Vier Konzertbesucher - drei Frauen und ein Mann - klagten nach der Show über Unwohlsein, was nun die Ermittlungsbehörden laut eines Berichts der "Sächsischen Zeitung" auf den Plan ruft.