Getöteter Zugbegleiter: Angriffe sind auch in Stuttgart an der Tagesordnung

Der Fall eines Zugbegleiters, der nach einem Angriff gestorben ist, erschüttert Kollegen. Denn sie haben es häufig mit aggressiven Fahrgästen zu tun, wie ein Blick ins Archiv zeigt.
Am Donnerstag bedankt sich die Deutsche Bahn auf Instagram für die große Anteilnahme am Tod eines Zugbegleiters. Die Nachricht von dem tödlichen Angriff hat dieser Tage den Fokus auf ein Thema gerichtet, dass für Bahnmitarbeitende traurigerweise fast schon zum Alltag gehört: Immer wieder sind sie Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt, wenn sie eigentlich einfach nur ihrer Arbeit nachgehen. Das gilt auch für das Prüfpersonal im Bereich der SSB.