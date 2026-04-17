Getöteter Rentner: Ist der Dreck unter der Waschmaschine Auslöser für den tödlichen Schlag?

Was war der Auslöser für den tödlichen Schlag? Angeklagter spricht von Beleidigungen durch sein späteres Opfer. Nachbarn berichten von wiederholten Streitigkeiten.
Der 31. August 2025 hätte der Tag sein können, an dem wieder Ruhe einkehrt in dem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Stammheim. Es war der Tag, an dem die Familie, die durch Lärm und Streitereien vom ersten Tag ihres Einzugs an im ruhigen Wohnviertel aufgefallen war, so legen es die Zeugenaussagen in dem Prozess vor dem Landgericht Stuttgart nah, endlich ausgezogen war.