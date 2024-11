Getöteter Luca S. aus Esslingen: OB Klopfer unterstützt den Vater – Termin für die Beerdigung bekannt

1 Enge Freunde haben bei einem Trauermarsch den Tatort an der Rückseite des Hauses besucht und Luca S. gedacht. Das Bild wurde unserer Zeitung aus dem Umfeld der Familie zur Verfügung gestellt. Foto: StZN

Mit einem Trauermarsch gedachten Freunde des getöteten Luca S. aus Esslingen. Er soll feierlich beerdigt werden. Auch Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer hilft dem Vater nach der schrecklichen Tat. Derweil sind weitere Details bekannt geworden.











Nach dem gewaltsamen Tod von Luca S. ist die Bestürzung, aber auch die Anteilnahme weiterhin groß. Der Vater, der den mutmaßlich von einem Mieter des Hauses verursachten Brand überlebte, steht vor dem nichts: Sein Sohn ist tot, erschossen von dem 61-jährigen mutmaßlichen Täter, sein Haus in der Innenstadt in der Straße Am Kronenhof eine Brandruine. Am Montag folgte der 76-jährige einer Einladung zu Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD), der seine Hilfe angeboten hat, wie es aus dem Umfeld von Rolf S. heißt. Der Vater von Luca S. möchte seinen Nachnamen nicht öffentlich nennen.