Getöteter Fabian: Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow

1 Erneut ist die Polizei im Fall des toten Fabian in der Region südlich von Güstrow aktiv. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem kleinen Ort in der Region aktiv. Nicht zum ersten Mal führt der Fall die Beamten in den Bereich südlich von Güstrow.











Link kopiert



Güstrow - Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow findet südlich der Stadt im Ort Reimershagen eine Polizeiaktion statt. Nach dpa-Informationen steht diese im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des Jungen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten die Maßnahmen kommentieren. Fabians Leiche war am Dienstag vergangener Woche nahe Klein Upahl gefunden worden, das südwestlich von Güstrow liegt. Zuvor hatte RTL berichtet.