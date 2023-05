8 Ein 36-jähriger Mann steht im Fall der getöteten Tabitha aus Asperg vor Gericht. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Vor der Verkündung des Urteils am Mittwoch zum Fall der getöteten Tabitha aus Asperg, folgen vor Gericht die Abschlussplädoyers. Doch Zuschauer sind dabei nicht zugelassen. Das sind die Gründe dafür.









Der Mordprozess um den gewaltsamen Tod der 17-jährigen Tabitha aus Asperg (Kreis Ludwigsburg) soll am Mittwoch mit der Urteilsverkündung enden. Angeklagt ist der frühere Freund der jungen Frau. Vor dem Stuttgarter Landgericht halten am Vormittag Verteidigung und Staatsanwaltschaft im nichtöffentlichen Teil des Verhandlungstages ihre Plädoyers, bevor am Nachmittag das Urteil folgen soll.