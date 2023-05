1 Bei dieser Unterführung in Eglosheim wurde Tabitha getötet. Foto: KS-Images.de /Karsten Schmalz

Tagelang wird immer verzweifelter nach einem verschwundenen Mädchen gesucht, dann wird seine Leiche entdeckt. Die 17-Jährige aus Asperg wurde getötet. Am Mittwoch wird das Urteil in dem Prozess erwartet.









Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen aus Asperg (Kreis Ludwigsburg) soll der Mordprozess gegen einen angeklagten früheren Freund der Jugendlichen am Mittwoch zu Ende gehen. Das Stuttgarter Landgericht muss sich bei seiner Urteilsfindung am Mittwoch auf Zeugenaussagen und Indizien verlassen. Am Vormittag wollen Verteidigung und Staatsanwaltschaft im nichtöffentlichen Teil des Verhandlungstages plädieren, am Nachmittag wird das Urteil erwartet.